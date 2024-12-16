Кров-комплект, торгово-строительная компания
город: Воронеж
Район: Воронеж городской округ
Адрес: Волгоградская, 30
Индекс: 394028.0
Телефон: +7 (473) 292‒90‒24
Мобильный Телефон: +7‒908‒148‒22‒13
Сайт: http://krov-komplekt.ru
вид деятельности: Кровельные материалы, Окна, Строительство дач / коттеджей, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 21:00, Вт: с 09:00 до 21:00, Ср: с 09:00 до 21:00, Чт: с 09:00 до 21:00, Пт: с 09:00 до 21:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк