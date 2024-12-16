Кров-комплект, торгово-строительная компания

город: Воронеж

Район: Воронеж городской округ

Адрес: Волгоградская, 30

Индекс: 394028.0

Телефон: +7 (473) 292‒90‒24

Мобильный Телефон: +7‒908‒148‒22‒13

Сайт: http://krov-komplekt.ru

вид деятельности: Кровельные материалы, Окна, Строительство дач / коттеджей, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 21:00, Вт: с 09:00 до 21:00, Ср: с 09:00 до 21:00, Чт: с 09:00 до 21:00, Пт: с 09:00 до 21:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк