Кров Маркет, торговая компания

город: Москва

Район: nan

Адрес: Калужское шоссе 20 километр, 4 ст8

Индекс: 142704.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒985‒474‒60‒25

Сайт: http://krov-market.ru

вид деятельности: Кровельные материалы, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: с 09:00 до 17:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду