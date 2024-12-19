Кров-сервис, компания

город: Энгельс

Район: Энгельсский район

Адрес: Пристанская улица, 70

Индекс: 413106.0

Телефон: +7 (8453) 52‒69‒52

Мобильный Телефон: +7‒902‒040‒80‒08

Сайт: http://krovservice64.ru

вид деятельности: Бетон / Раствор, Вывоз мусора, Гидроизоляционные материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Железобетонные изделия, Кирпич, Кровельные материалы, Ландшафтная архитектура, Металлоизделия, Огнезащитные материалы, Отделочные материалы, Песок / Щебень, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Спецтехника / Вспомогательные устройства, Строительные блоки, Строительные материалы, Строительство дач / коттеджей, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции, Цемент

Время работы: Ежедневно с 08:00 до 18:30 (март-октябрь: пн-вс 8:00-19:00)

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду

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