Кров-сервис, компания
город: Энгельс
Район: Энгельсский район
Адрес: Пристанская улица, 70
Индекс: 413106.0
Телефон: +7 (8453) 52‒69‒52
Мобильный Телефон: +7‒902‒040‒80‒08
Сайт: http://krovservice64.ru
вид деятельности: Бетон / Раствор, Вывоз мусора, Гидроизоляционные материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Железобетонные изделия, Кирпич, Кровельные материалы, Ландшафтная архитектура, Металлоизделия, Огнезащитные материалы, Отделочные материалы, Песок / Щебень, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Спецтехника / Вспомогательные устройства, Строительные блоки, Строительные материалы, Строительство дач / коттеджей, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции, Цемент
Время работы: Ежедневно с 08:00 до 18:30 (март-октябрь: пн-вс 8:00-19:00)
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду