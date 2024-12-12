Кровельно-Фасадная Компания, компания по продаже металлочерепицы, профлиста и профлиста некондиция

город: Черепаново

Район: Черепановский район

Адрес: Партизанская, 103 к1

Индекс: 633522.0

Телефон: +7 (383) 207‒55‒50

Мобильный Телефон: +7‒923‒237‒73‒91

Сайт: http://xn--j1aa3a.xn--p1ai

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Металлоизделия, Системы водоотведения, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 16:00, Вс: с 09:00 до 16:00

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк