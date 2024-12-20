Кровельно-Фасадная Компания, компания по продаже металлочерепицы, профлиста и профлиста некондиция

город: Новосибирск

Район: Новосибирск городской округ

Адрес: улица Станционная, 58/1 к4

Индекс: 630096.0

Телефон: +7 (383) 207‒55‒50

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://xn--j1aa3a.xn--p1ai

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Металлоизделия, Системы водоотведения, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк