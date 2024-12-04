Кровельные системы

город: Кемерово

Район: Кемеровский городской округ

Адрес: Баумана, 55 ТК Привоз Кемеровский

Индекс: 650040.0

Телефон: +7 (3842) 670‒260

Мобильный Телефон: +7‒923‒606‒03‒33

Сайт: http://xn—-ctbklhqjpmbl4i.xn--p1ai

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Кровельные работы, Металлоизделия, Отделочные материалы, Системы водоотведения, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 19:00, Вт: с 09:00 до 19:00, Ср: с 09:00 до 19:00, Чт: с 09:00 до 19:00, Пт: с 09:00 до 19:00, Сб: с 09:00 до 17:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду