Кровельный Дом, торговая компания
город: Хабаровск
Район: Хабаровск городской округ
Адрес: улица Суворова, 73а
Индекс: 680015.0
Телефон: +7 (4212) 60‒71‒71
Мобильный Телефон: +7‒909‒822‒12‒62
Сайт: http://xn--b1aaezgqn7j.xn--p1ai
вид деятельности: Вентиляционное / тепловое оборудование, Заборы / Ограждения, Звукоизоляционные материалы, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Строительные материалы, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 15:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт