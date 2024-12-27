Кровельный Дом, торговая компания

город: Хабаровск

Район: Хабаровск городской округ

Адрес: улица Суворова, 73а

Индекс: 680015.0

Телефон: +7 (4212) 60‒71‒71

Мобильный Телефон: +7‒909‒822‒12‒62

Сайт: http://xn--b1aaezgqn7j.xn--p1ai

вид деятельности: Вентиляционное / тепловое оборудование, Заборы / Ограждения, Звукоизоляционные материалы, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Строительные материалы, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 15:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт