Кровельный Двор, компания

город: Сергиев Посад

Район: Сергиево-Посадский городской округ

Адрес: Московское шоссе, 23

Индекс: 141304.0

Телефон: +7 (496) 541‒51‒51

Мобильный Телефон: +7‒915‒488‒89‒17

Сайт: http://www.krovdvor.ru

вид деятельности: Кровельные материалы, Кровельные работы, Системы водоотведения, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 10:00 до 18:00, Вт: с 10:00 до 18:00, Ср: с 10:00 до 18:00, Чт: с 10:00 до 18:00, Пт: с 10:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 16:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду