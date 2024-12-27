Кровельный пирог, торговая компания

город: Новороссийск

Район: Новороссийск городской округ

Адрес: Ленина (Цемдолина), 6в

Индекс: 353960.0

Телефон: +7 (8617) 77‒02‒70

Мобильный Телефон: +7‒928‒202‒05‒35

Сайт: http://roofpirog.ru

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Кровельные материалы, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:30 до 17:30, Вт: с 08:30 до 17:30, Ср: с 08:30 до 17:30, Чт: с 08:30 до 17:30, Пт: с 08:30 до 17:30, Сб: с 08:30 до 13:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк