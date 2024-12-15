Кровельный центр

город: Туапсе

Район: Туапсинский район

Адрес: Эстакадный тупик, 3

Индекс: 352800.0

Телефон: 8‒800‒100‒07‒00

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://www.krovlya.biz

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 14:00, Вс: с 09:00 до 14:00

Способ оплаты: nan

youcanchoose

Дёке Трейд Маркетинг

Аксиома, компания по продаже фасадных материалов

Севстройторг, торговая компания

Стройкомплект, компания по продаже строительных материалов

Центр кровельных систем

ПрофиСтрой, магазин строительных материалов

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.