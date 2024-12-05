Кровельный центр
город: Рубцовск
Район: Рубцовск городской округ
Адрес: проспект Ленина, 60
Индекс: nan
Телефон: +7 (38557) 5‒55‒51
Мобильный Телефон: +7‒962‒799‒50‒00
Сайт: nan
вид деятельности: Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк