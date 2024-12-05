Кровельный центр

город: Рубцовск

Район: Рубцовск городской округ

Адрес: проспект Ленина, 60

Индекс: nan

Телефон: +7 (38557) 5‒55‒51

Мобильный Телефон: +7‒962‒799‒50‒00

Сайт: nan

вид деятельности: Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк