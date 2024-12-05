Кровельный центр
город: Невинномысск
Район: Невинномысск городской округ
Адрес: улица Менделеева, 129а
Индекс: nan
Телефон: +7 (86554) 7‒88‒44
Мобильный Телефон: +7‒988‒958‒92‒43
Сайт: http://krovlya.biz
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 14:00, Вс: с 09:00 до 14:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк