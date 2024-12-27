Кровельный центр

город: Майкоп

Район: Майкоп городской округ

Адрес: Шоссейная, 86

Индекс: nan

Телефон: +7 (8772) 54‒54‒84

Мобильный Телефон: +7‒988‒955‒60‒10

Сайт: http://krovlya.biz

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 14:00, Вс: с 09:00 до 14:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк