Кровельный центр, магазин кровельных и фасадных материалов

город: Томск

Район: Томск городской округ

Адрес: Мостовая, 24

Индекс: 634027.0

Телефон: +7 (3822) 900‒845

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://xn--b1agapciocctix3c0dn.xn--p1ai

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Заборы / Ограждения, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Строительные материалы, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной (нерабочий месяц: январь)

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк