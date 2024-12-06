Кровельный центр, магазин кровельных и фасадных материалов
город: Томск
Район: Томск городской округ
Адрес: Мостовая, 24
Индекс: 634027.0
Телефон: +7 (3822) 900‒845
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://xn--b1agapciocctix3c0dn.xn--p1ai
вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Заборы / Ограждения, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Строительные материалы, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной (нерабочий месяц: январь)
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк