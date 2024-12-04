Кровельный центр, официальный представитель Металл-профиль, TECOS, Альта-профиль

город: Тверь

Район: Тверь городской округ

Адрес: улица Маяковского, 16

Индекс: 170019.0

Телефон: +7 (4822) 70‒93‒23

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://www.krovst.ru

вид деятельности: Вентиляционное / тепловое оборудование, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Заборы / Ограждения, Замки / Скобяные изделия, Интерьерные лестницы / Ограждения, Керамогранит, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Облицовочный камень, Системы водоотведения, Слесарно-монтажный инструмент, Строительные блоки, Строительные материалы, Теплицы, Теплоизоляционные материалы, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции, Чердачные лестницы, Электроинструмент, Электроустановочная продукция

Время работы: Пн: с 09:00 до 19:00, Вт: с 09:00 до 19:00, Ср: с 09:00 до 19:00, Чт: с 09:00 до 19:00, Пт: с 09:00 до 19:00, Сб: с 09:00 до 16:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду