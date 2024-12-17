Кровельный центр, производственно-торговая компания

город: пгт Ахтырский

Район: Абинский район

Адрес: Колхозная, 63

Индекс: nan

Телефон: 8‒800‒100‒07‒00

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://www.krovlya.biz

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 14:00, Вс: с 09:00 до 14:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк