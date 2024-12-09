Кровельный центр
город: Краснодар
Район: Краснодар городской округ
Адрес: Тихорецкая, 2
Индекс: 350059.0
Телефон: 8‒800‒100‒07‒00
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://krovlya.biz
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 14:00, Вс: с 09:00 до 14:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк