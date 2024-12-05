Krovelson, торгово-промышленная группа
город: Орск
Район: Орск городской округ
Адрес: улица Дорожная, 11а
Индекс: nan
Телефон: +7 (3537) 30‒33‒22
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://www.krovelson.ru
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Оргстекло / Поликарбонат, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 17:00, Вс: с 10:00 до 15:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт