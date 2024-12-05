Krovelson, торгово-промышленная группа

город: Орск

Район: Орск городской округ

Адрес: улица Дорожная, 11а

Индекс: nan

Телефон: +7 (3537) 30‒33‒22

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://www.krovelson.ru

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Оргстекло / Поликарбонат, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 17:00, Вс: с 10:00 до 15:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт