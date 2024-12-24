Кровфасад, компания

город: Каменск-Уральский

Район: Каменск-Уральский городской округ

Адрес: Кунавина, 2

Индекс: 623400.0

Телефон: +7 (3439) 32‒30‒32

Мобильный Телефон: +7‒922‒194‒96‒54

Сайт: http://krovfasad.com

вид деятельности: Кровельные материалы, Кровельные работы, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Теплицы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 12:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк