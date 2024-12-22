КровФасад, компания
город: Каменск-Уральский
Район: Каменск-Уральский городской округ
Адрес: Заводская, 3
Индекс: 623400.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒982‒630‒80‒08
Сайт: http://krovfasad96.ru
вид деятельности: Кровельные материалы, Кровельные работы, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Теплицы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 12:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк