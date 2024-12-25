Кровли Сибири, торгово-монтажная компания
город: Новосибирск
Район: Новосибирск городской округ
Адрес: Часовая, 6 к46
Индекс: 630098.0
Телефон: +7 (383) 388‒46‒58
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://krowlisibiri.ru
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Печи / камины для помещений, Строительные материалы, Строительство бань / саун, Строительство дач / коттеджей, Теплицы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 14:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду