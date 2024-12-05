Кровлион, торгово-сервисная компания

город: Москва

Район: nan

Адрес: проспект Маршала Жукова, 2

Индекс: 123308.0

Телефон: +7 (499) 372‒10‒51

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://krovlion.ru

вид деятельности: Кровельные материалы, Кровельные работы, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы, Электроинструмент

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной (по предварительному звонку)

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк