Кровлион, торгово-сервисная компания
город: Москва
Район: nan
Адрес: проспект Маршала Жукова, 2
Индекс: 123308.0
Телефон: +7 (499) 372‒10‒51
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://krovlion.ru
вид деятельности: Кровельные материалы, Кровельные работы, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы, Электроинструмент
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной (по предварительному звонку)
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк