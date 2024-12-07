Кровля 2.0, торгово-производственная компания

город: Кохма

Район: Кохма городской округ

Адрес: улица Ивановская, 18/1

Индекс: 153511.0

Телефон: +7 (4932) 93‒03‒30

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://xn--37-dlc5agqn7j.xn--p1ai

вид деятельности: Бетон / Раствор, Быстровозводимые здания / сооружения, Заборы / Ограждения, Кованые изделия, Кровельные материалы, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Металлообработка, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 12:00, Вт: с 08:00 до 12:00, Ср: с 08:00 до 12:00, Чт: с 08:00 до 12:00, Пт: с 08:00 до 12:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду