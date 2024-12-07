Кровля 2.0, торгово-производственная компания
город: Кохма
Район: Кохма городской округ
Адрес: улица Ивановская, 18/1
Индекс: 153511.0
Телефон: +7 (4932) 93‒03‒30
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://xn--37-dlc5agqn7j.xn--p1ai
вид деятельности: Бетон / Раствор, Быстровозводимые здания / сооружения, Заборы / Ограждения, Кованые изделия, Кровельные материалы, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Металлообработка, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:00 до 12:00, Вт: с 08:00 до 12:00, Ср: с 08:00 до 12:00, Чт: с 08:00 до 12:00, Пт: с 08:00 до 12:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду