Кровля 2.0, торгово-производственная компания

город: Иваново

Район: Иваново городской округ

Адрес: улица Станкостроителей, 22

Индекс: 153015.0

Телефон: +7 (4932) 93‒03‒30

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://xn--37-dlc5agqn7j.xn--p1ai

вид деятельности: Бетон / Раствор, Быстровозводимые здания / сооружения, Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Металлообработка, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 15:00, Вс: выходной (зимний период: пн-пт 8:00-17:00)

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду