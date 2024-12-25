Кровля 2.0, торгово-производственная компания
город: Иваново
Район: Иваново городской округ
Адрес: улица Станкостроителей, 22
Индекс: 153015.0
Телефон: +7 (4932) 93‒03‒30
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://xn--37-dlc5agqn7j.xn--p1ai
вид деятельности: Бетон / Раствор, Быстровозводимые здания / сооружения, Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Металлообработка, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 15:00, Вс: выходной (зимний период: пн-пт 8:00-17:00)
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду