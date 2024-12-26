Кровля 32, торгово-монтажная компания

город: Брянск

Район: Брянск городской округ

Адрес: Московский проспект, 99 линия ВГ

Индекс: 241004.0

Телефон: +7 (4832) 72‒09‒35

Мобильный Телефон: +7‒910‒743‒09‒35

Сайт: http://fasadi-krovlya32.ru

вид деятельности: Кровельные материалы, Кровельные работы, Строительство дач / коттеджей, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 14:00, Вс: с 10:00 до 14:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду