Кровля Арзамас, торговая компания

город: Арзамас

Район: Арзамас городской округ

Адрес: 9 Мая, 19

Индекс: nan

Телефон: +7 (83147) 7‒73‒29

Мобильный Телефон: +7‒902‒300‒30‒98

Сайт: nan

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Окна, Системы водоотведения, Строительные материалы, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Чердачные лестницы

Время работы: Пн: с 09:00 до 19:00, Вт: с 09:00 до 19:00, Ср: с 09:00 до 19:00, Чт: с 09:00 до 19:00, Пт: с 09:00 до 19:00, Сб: с 09:00 до 13:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты