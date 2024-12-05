Кровля Арзамас, торговая компания
город: Арзамас
Район: Арзамас городской округ
Адрес: 9 Мая, 19
Индекс: nan
Телефон: +7 (83147) 7‒73‒29
Мобильный Телефон: +7‒902‒300‒30‒98
Сайт: nan
вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Окна, Системы водоотведения, Строительные материалы, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Чердачные лестницы
Время работы: Пн: с 09:00 до 19:00, Вт: с 09:00 до 19:00, Ср: с 09:00 до 19:00, Чт: с 09:00 до 19:00, Пт: с 09:00 до 19:00, Сб: с 09:00 до 13:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты