Кровля для Вас, торговая компания

город: Краснодар

Район: Краснодар городской округ

Адрес: 3-я Трудовая улица, 106

Индекс: 350900.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒961‒504‒07‒95

Сайт: http://stroika93.ru/

вид деятельности: ДСП / ДВП / Фанера, Кирпич, Кровельные материалы, Металлоизделия, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Цемент, Чёрный металлопрокат

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты