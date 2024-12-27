Кровля&Фасад, компания

город: Павловский Посад

Район: Павловский Посад городской округ

Адрес: Большой железнодорожный проезд, 29 вл1

Индекс: 142500.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒926‒433‒33‒02

Сайт: http://www.fineber.ru

вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: с 09:00 до 16:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду