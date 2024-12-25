Кровля фасады на Яблочкова, магазин строительных материалов

город: Рязань

Район: Рязань городской округ

Адрес: проезд Яблочкова, 6д

Индекс: 390023.0

Телефон: +7 (4912) 95‒01‒80

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://krovla-fasad.ru

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Заборы / Ограждения, Кабель / Провод, Кровельные материалы, Окна, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 14:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты