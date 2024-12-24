Кровля Град, торгово-строительная компания

город: Омск

Район: Омск городской округ

Адрес: Волочаевская, 19/1

Индекс: 644043.0

Телефон: +7 (3812) 207‒221

Мобильный Телефон: +7‒913‒140‒13‒13

Сайт: nan

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Кровельные материалы, Кровельные работы, Окна, Строительное оборудование / Вспомогательные устройства, Строительные материалы, Строительство бань / саун, Строительство дач / коттеджей, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду