Кровля и фасад, компания
город: Димитровград
Район: Димитровград городской округ
Адрес: Промышленная, 37
Индекс: 433504.0
Телефон: +7 (84235) 4‒04‒42
Мобильный Телефон: +7‒927‒634‒04‒42
Сайт: nan
вид деятельности: Кровельные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: с 08:00 до 13:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду