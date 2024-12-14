Кровля и фасад, компания

город: Димитровград

Район: Димитровград городской округ

Адрес: Промышленная, 37

Индекс: 433504.0

Телефон: +7 (84235) 4‒04‒42

Мобильный Телефон: +7‒927‒634‒04‒42

Сайт: nan

вид деятельности: Кровельные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: с 08:00 до 13:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду