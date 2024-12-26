Кровля и изоляция Брянск, торговая компания

город: nan

Район: Брянский район

Адрес: улица Снежетьский вал, 4 ст2

Индекс: nan

Телефон: +7 (4832) 32‒03‒25

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://ts-krovizol.ru

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Звукоизоляционные материалы, Кровельные материалы, Строительные материалы, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду