Кровля и изоляция Калуга

город: Калуга

Район: Калуга городской округ

Адрес: Болдина, 57 к1в

Индекс: 248002.0

Телефон: +7 (4842) 926‒588

Мобильный Телефон: +7‒920‒872‒88‒67

Сайт: http://kaluga.ts-krovizol.ru

вид деятельности: Бетон / Раствор, Вторичные строительные материалы, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Железобетонные изделия, Заборы / Ограждения, Звукоизоляционные материалы, Керамогранит, Кирпич, Кровельные материалы, Кровельные работы, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Облицовочный камень, Отделочные материалы, Песок / Щебень, Порошковые краски, Системы водоотведения, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Сэндвич-панели,

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты