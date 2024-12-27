Кровля и Изоляция, оптово-розничная компания

город: Кострома

Район: Кострома городской округ

Адрес: Ленина, 160д

Индекс: 156007.0

Телефон: +7 (4942) 46‒13‒26

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://kostroma.ts-krovizol.ru

вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Керамогранит, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Облицовочный камень, Окна, Системы водоотведения, Стеновые панели, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Тротуарная плитка, Упаковочные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Чердачные лестницы

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк