Кровля и изоляция-Саратов, компания
город: Саратов
Район: Саратов городской округ
Адрес: Ипподромная улица, 13 ст1
Индекс: 410069.0
Телефон: +7 (8452) 25‒52‒77
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://ts-krovizol.ru
вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Заборы / Ограждения, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Отделочные материалы, Строительные блоки, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду