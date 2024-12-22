Кровля и изоляция-Саратов, компания

город: Саратов

Район: Саратов городской округ

Адрес: Ипподромная улица, 13 ст1

Индекс: 410069.0

Телефон: +7 (8452) 25‒52‒77

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://ts-krovizol.ru

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Заборы / Ограждения, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Отделочные материалы, Строительные блоки, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду