Кровля и изоляция, торговая компания

город: Вологда

Район: Вологда городской округ

Адрес: Окружное шоссе, 2

Индекс: 160026.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒921‒536‒06‒77

Сайт: http://ts-krovizol.ru

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Кровельные материалы, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк