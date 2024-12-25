Кровля и изоляция, торговая компания
город: Вологда
Район: Вологда городской округ
Адрес: Окружное шоссе, 2
Индекс: 160026.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒921‒536‒06‒77
Сайт: http://ts-krovizol.ru
вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Кровельные материалы, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк