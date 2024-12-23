Кровля и изоляция-Тверь
город: Тверь
Район: Тверь городской округ
Адрес: Старицкое шоссе, 6 к1
Индекс: 170040.0
Телефон: +7 (4822) 63‒32‒62
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://tver.ts-krovizol.ru
вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Кровельные материалы, Облицовочный камень, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк