Кровля и изоляция

город: Липецк

Район: Липецк городской округ

Адрес: Поперечный проезд, вл9

Индекс: 398032.0

Телефон: +7 (4742) 90‒08‒30

Мобильный Телефон: +7‒962‒350‒08‒30

Сайт: http://kroviz.ru

вид деятельности: Интерьерные лестницы / Ограждения, Кровельные материалы, Отделочные материалы, Продажа / установка тёплых полов, Системы водоотведения, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк