Кровля и крепёж, оптово-розничная компания

город: Рязань

Район: Рязань городской округ

Адрес: проезд Яблочкова, 8д

Индекс: 390023.0

Телефон: +7 (4912) 77‒71‒08

Мобильный Телефон: +7‒906‒544‒54‒35

Сайт: http://xn—-ctbkaftcgzpef6q.xn--p1ai

вид деятельности: Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Строительство дач / коттеджей, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:30 до 15:00, Вт: с 08:30 до 15:00, Ср: с 08:30 до 15:00, Чт: с 08:30 до 15:00, Пт: с 08:30 до 15:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду