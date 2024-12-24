Кровля, магазин кровельных материалов

город: Таганрог

Район: Таганрог городской округ

Адрес: Менделеева, 123е/1

Индекс: nan

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒909‒428‒01‒88

Сайт: nan

вид деятельности: Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Оргстекло / Поликарбонат, Теплицы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: выходной, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 15:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду