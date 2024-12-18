Кровля, магазин-склад
город: Сызрань
Район: Сызрань городской округ
Адрес: Ладожская, 36 ст1
Индекс: nan
Телефон: +7 (8464) 91‒02‒73
Мобильный Телефон: +7‒927‒614‒02‒73
Сайт: http://kr637.ru
вид деятельности: Кровельные материалы, Оргстекло / Поликарбонат, Сэндвич-панели, Теплицы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 14:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк