КРОВЛЯ МАРКЕТ, торгово-монтажная компания

город: Орел

Район: Орел городской округ

Адрес: улица Карачевская, 97

Индекс: 302026.0

Телефон: +7 (4862) 48‒98‒69

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://xn—57-6cdiu5adglsxg4a2q.xn--p1ai

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Кровельные работы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 15:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк