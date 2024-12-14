КРОВЛЯ МАРКЕТ, торгово-монтажная компания
город: Орел
Район: Орел городской округ
Адрес: улица Карачевская, 97
Индекс: 302026.0
Телефон: +7 (4862) 48‒98‒69
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://xn—57-6cdiu5adglsxg4a2q.xn--p1ai
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Кровельные работы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 15:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк