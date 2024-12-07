Кровля на века, торгово-монтажная компания
город: Новороссийск
Район: Новороссийск городской округ
Адрес: nan
Индекс: 353919.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒909‒443‒31‒19
Сайт: nan
вид деятельности: Кровельные материалы, Кровельные работы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 15:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк