Кровля на века, торгово-монтажная компания

город: Новороссийск

Район: Новороссийск городской округ

Адрес: nan

Индекс: 353919.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒909‒443‒31‒19

Сайт: nan

вид деятельности: Кровельные материалы, Кровельные работы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 15:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк