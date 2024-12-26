Кровля, научно-производственный центр
город: пос. Спутник
Район: Волжский район
Адрес: nan
Индекс: 443528.0
Телефон: +7 (846) 20‒20‒811
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://npc-krovlya.ru
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:30 до 16:30, Вт: с 08:30 до 16:30, Ср: с 08:30 до 16:30, Чт: с 08:30 до 16:30, Пт: с 08:30 до 16:30, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк