Кровля Плюс, компания
город: Нефтекамск
Район: Нефтекамск городской округ
Адрес: Магистральная улица, 13
Индекс: nan
Телефон: +7 (34783) 2‒00‒28
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://krovlyaneft.ru
вид деятельности: Кровельные материалы, Системы водоотведения, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 16:00, Вс: с 10:00 до 15:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк