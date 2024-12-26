Кровля Плюс, компания

город: Нефтекамск

Район: Нефтекамск городской округ

Адрес: Автозаводская улица, 18к

Индекс: nan

Телефон: +7 (34783) 2‒00‒28

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://krovlyaneft.ru

вид деятельности: Кровельные материалы, Системы водоотведения, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 16:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду