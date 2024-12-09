Кровля Плюс
город: Кострома
Район: Кострома городской округ
Адрес: Шагова, 48а
Индекс: 156000.0
Телефон: +7 (4942) 50‒01‒12
Мобильный Телефон: +7‒915‒916‒00‒09
Сайт: http://www.krowplus.ru
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Окна, Фасадные материалы / конструкции, Чердачные лестницы
Время работы: Пн: с 10:00 до 16:00, Вт: с 10:00 до 16:00, Ср: с 10:00 до 16:00, Чт: с 10:00 до 16:00, Пт: с 10:00 до 16:00, Сб: выходной, Вс: выходной (летний период: пн-пт 9:00-18:00; сб 10:00-14:00)
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду