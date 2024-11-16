Кровля рудной шахты в России обрушилась после подземного толчка

Кровля рудной шахты в России обрушилась после подземного толчка

Кровля рудной шахты в России обрушилась после подземного толчка

Подземный толчок стал причиной обрушения горной массы с кровли на шахте «Таштагольская», расположенной в Кузбассе. Происшествие случилось 16 ноября 2024 года. Под завалами может находиться человек, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе прокуратуры Кемеровской области рассказали, что энергетический класс толчка составил 5,4.

«16 ноября в утреннее время после произошедшего в горном отводе шахты «Таштагольская» зарегистрированного геодинамического явления (толчок) с энергетическим классом 5,4 произошло обрушение горной массы с кровли горной выработки», – говорится в сообщении.

В устранении последствий обрушения принимают участие 25 горноспасателей и пять единиц техники.

Кровля рудной шахты в России обрушилась после подземного толчка

«Под завалами шахты оказался рабочий. Еще один пострадал, эвакуированы 183 шахтера. Работы по извлечению мужчины продолжаются», – рассказали в пресс-службе МЧС РФ.

Обрушение произошло на шахте «Таштагольская» компании «Евраз ЗСМК» в Таштагольском районе Кузбасса при производстве работ по добыче руды. Возбуждено уголовное дело по ст. 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».

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