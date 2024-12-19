Кровля сервис, торговая компания

город: Нальчик

Район: Нальчик городской округ

Адрес: улица Чернышевского, 181/2

Индекс: nan

Телефон: +7 (8662) 44‒03‒62

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://kszavod.ru

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк