Кровля строй-центр, Искитимский завод по производству кровельных материалов

город: Искитим

Район: Искитим городской округ

Адрес: Индустриальный микрорайон, 29Б

Индекс: 633203.0

Телефон: +7 (38343) 2‒11‒61

Мобильный Телефон: +7‒913‒002‒41‒43

Сайт: nan

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 15:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком